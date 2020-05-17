%100 نسبة دخول طلاب "ثاني ثانوي" على منصة الاختبار بالوادي الجديد

سجلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انتظام دخول جميع طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني، الذي جرى اليوم بمادتي الكيمياء لطلاب المجموعة العلمية، والجغرافيا لطلاب المجموعة الأدبية، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أي مشكلات وعدم تسجيل أي حالات للغياب.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن الاختبارات انتهت دون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية (التعليم الثانوي - شؤون الطلبة - المكتب الفني - التطوير - الإحصاء - المتابعة).

وأضاف ميرغني، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسؤولي التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها على الفور.