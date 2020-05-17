أحمد حسني: صورت مشاهد الفتوة وختم النمر معا.. سعيد بالعمل مع نجلاء بدر

عبّر الفنان أحمد صلاح حسني، عن سعادته بمشاركته في مسلسل الفتوة، قائلًا: "الجميع استمتع بالعمل"، مقدمًا الشكر لشركة "سينرجي" لإنتاج المسلسل، موضحًا أنَّ الشخصيات التي في المسلسل بعيدة تمامًا عن الشخصيات التي أديناها مسبقًا.

وأضاف "حسني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى: "سعيد بالشغل مع نجلاء بدر، وقدمنا عملًا مختلفًا تمامًا في مسلسل الفتوة، خاصة أنّه لم يكن لدينا وقت للتدريب على مسكة النبوت وتفاصيل الفتوة".

وتابع: "كنت بصور مسلسل ختم النمر والفتوة في نفس التوقيت، وتوفيق الله هو الذي جعلنى أنجح في دورى بمسلسل الفتوة"، موضحًا أنَّ الحلقات المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة مع تصاعد الأحداث.

وأوضح أنَّه شارك أيضًا كضيف شرف في مسلسل الاختيار، مؤكدًا أنَّه فرح بدوره في المسلسل لأنَّه جسّد شخصية الشيهد رامي.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسّد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.