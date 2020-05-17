نجلاء بدر: لبنى هتاخد حقها في الحلقة الثلاثين من البرنس

قكشفت الفنانة نجلاء بدر، أنَّها رفضت استخدام الدموع في مشهد مواجهة علا ورضوان البرنس، في مسلسل البرنس، لافتة إلى أنَّ الفكرة من الممكن أن تصل دون بكاء، "مش بكتر العياط، الوجع كله بيبقى جوه الزوجة التي تعرضت للخيانة".

وأضافت "نجلاء"، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، "كل مشهد لكل ممثل كان مشهدًا رئيسيًا"، مبينة أنَّه رغم صغر دورها لكن كل مشهد وكل تفصيلة كان مشهدًا رئيسيًا، لافتة إلى أنَّها كانت ضد استضافة الطفلة مريم في البرامج خلال هذا الوقت.

وأكّدت أنَّ كل الشخصيات التي قدمتها في الدراما التليفزيونية ليس لها علاقة بها ولا قريبة منها، مستطردة: "لبنى هتاخد حقها في مسلسل البرنس فى الحلقة 30، أنا لسه ما اخدتش حقي".

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.