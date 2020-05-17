ياسر جلال: "مشاهد نجلاء بدر المقبلة في مسلسل الفتوة مفاجأة"

هنأ الفنان ياسر جلال، الفنانة نجلاء بدر على أدائها في مسلسل "الفتوة" مؤكدا أن دورها صعب، موضحا أن دور "الفتوة" في المسلسل مختلف عن المسلسلات التي تناولته، لافتا إلى أن المؤلف هاني سرحان بحث عن فكرة مختلفة: "الجو العام قريب من الأعمال اللي اتعملت عن الفتوات في مصر من أكتر من 100 سنة".

وأضاف جلال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، "حلقات المسلسل كان جزء كبير منها مكتوبة وقعدنا ندور مين يعمل شخصية جميلة، فاتقنا أن والأستاذ حسين المنباوي والأستاذ هاني سرحان وشركة سينرجي، أن مفيش غير نجلاء بدر، الشخصية الوحيدة اللي احنا أول ما قريناها قولنا نجلاء بدر".

وتابع: "نجلاء بدر صديقتي من زمان وعشرة عمر، وكانوا بيكلموها فمكنتش بترد، روحت كلمتها وبعتلها رسالة فكلمتني قولتها أنا هجيلك البيت أنا والأستاذ حسين المنباوي، فقالت تشرفوني، وبعد ما قرت الموضوع كانت متخوفة للشخصية فقولنا لها مفيش بديل أو اختيار".

وواصل: "نجلاء بدر من الشخصيات الجدعة اللي تتحب وإنسانة طيبة، وفي الدور دة بتثبت أنها ممثلة كبيرة جدا، وكان دور تحدي وجديد عليها، وعملته ببراعة، وفيه مشاهد لها جاية هتبقى مفاجئة للجمهور".