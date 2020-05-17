تراجع المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا في عمان

عاد معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في سلطنة عُمان، اليوم، للانخفاض، مسجلا 157 حالة جديدة، وذلك بعد عدة أيام من زيادة يومية، بحسب وزارة الصحة.

وجاء في بيان وزارة الصحة العمانية، أن من بين حالات الإصابة الجديدة 81 مواطنا عمانيا، والبقية من غير العمانيين، ليبلغ إجمالي الإصابات 5186 حالة​​​، كما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 22 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1465 شخصا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسجلت السلطنة أمس السبت، 404 إصابات جديدة، مقابل 284 يوم الجمعة.

وتعتبر عُمان أقل دول مجلس التعاون الخليجي بعدد الإصابات، غير أنها تحتل المركز الرابع في قائمة هذه الدول للوفيات جراء تداعيات "كوفيد 19".