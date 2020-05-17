"أحسن".. زوجة ياسر البرنس "فرحانة فيه" بعد علقة محمد رمضان

قال الفنان محمد علاء، أحد أبطال مسلسل البرنس الذي يجسّد شخصية "ياسر"، إنَّ الجميع في فريق العمل كان مشحونًا بالطاقة وأرادوا إخراج أفضل ما لديهم لأن المشاهد كلها صعبة.

تابع "علاء"، خلال مداخلة مع برنامج "الآن" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، صباح اليوم الأحد، أن عائلة البرنس في المسلسل أصبحوا أشهر عائلة في مصر وبذلوا مجهودًا كبيرًا للخروج بهذا المستوى، موضحًا أنَّ المخرج والمؤلف محمد سامي كتبًا عملًا "حلو أوي".

وأضاف أنَّ محمد سامي كان يتحدث مع كل فنان في كل مشهد ليوضح له ما سيفعله وهو ما يدل على الاحترافية، متمنيًا أنَّ يقدم المزيد من الأعمال الجيدة في الفترة المقبلة.

لفت إلى أنَّه بعد حلقة أمس السبت من المسلسل والتي شهدت "علقة" رضوان (محمد رمضان) لشقيقته ياسر وفتحي (أحمد زاهر)، "زوجتي فرحت فيا وقالتلي أحسن"