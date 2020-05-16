علقة ساخنة وعلا تطلب رضوان للزواج.. تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل البرنس

شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل البرنس المذاع على قناة "DMC" طوال شهر رمضان، بعد الإفطار، بداية انتقام رضوان من أشقائه.

ملخص الحلقة 23 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة عندما ذهب ياسر "محمد علاء"، وفتحي "أحمد زاهر"، إلى منزل رضوان، بعد خروجه من السجن، بهدف إرضائه وإعطائه ضعف ميراثه لإنهاء الخلافات.

وطلب فتحي، من ياسر، أن يذهب لرضوان، ويمنحه الشيك، وظل هو في السيارة، لكن بمجرد دخول ياسر، لشقة رضوان، وعرض عليه نصيبه من الميراث، حتى قام بتكسير كل ما في المنزل على رأس شقيقه، وضربه، حتى أخرجه إلى الشارع، وعندما رأي فتحي، قام بضربه أيضا.

وبعدما تجمع أهالي الحارة، صرخت والدة علا "صفاء الطوخي"، في رضوان، طالبة منه أن يترك فكرة الانتقام وأن يلتفت لمستقبله لكنه يرفض، ويؤكد أنه سينتقم من أخوته بعد أن يعثر على ابنته.

وتحاول علا "نورا اللبنانية"، التحدث إلى رضوان، والتعبير عن حبها، حتى أنها تطلب منه الزواج، فيعترف أنه لا يزال يحبها، لكنه يطلب تأجيل الزواج حتى يتمكن من إيجاد ابنته ويثأر من أخوته، ثم سيأتي لطلب يدها.

تذهب زوجتا والد رضوان نجية وسميحة "أحلام الجريتلي وسلوى عثمان"، إلى نورا "ريم سامي"، لأنها الأقرب إلى شقيقها رضوان، وتطلب منه مسامحة أخوته، لكنها ترفض.

وفي مشهد آخر، يذهب ياسر "محمد علاء"، إلى فدوة "روجينا"، ويعبر عن حبه الشديد لها، وغيرته من شقيقه فتحي، ويطلب منها أن تتركه، حتى يتزوجا، فتوافق، لكنها تشترط الانتظار حتى يحدث شجار قوي مع "فتحي" وتطلب الطلاق.

تذهب "نورا" إلى الحارة، بعدما أصبحت تشغل منصبا مهما في الشركة التي تعمل بها، وأصبحت تملك سيارة فارهة، وذهبت لشقيقها رضوان، لتخبره بأن زميلها يطلب يدها للزواج.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.