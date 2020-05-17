اتحاد البنوك يلزم العملاء بارتداء كمامة قبل دخول الفروع: بدءا من اليوم

قرر اتحاد بنوك مصر، تطبيق قرار ارتداء الكمامة كشرط قبل دخول أي فرع من فروع البنوك، ابتداءً من اليوم الأحد حفاظا على سلامة الرواد وسلامة العاملين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان اتحاد بنوك مصر، قرر إلزام عملاء البنوك، والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن الاتحاد يوم الاثنين الماضي.

ويتزامن هذا القرار مع زيادة اكتشاف وقوع حالات إصابة أو اشتباه بعدوى فيروس كورونا بين عدد من موظفين البنوك، وهو ما ترتب عليه إغلاق بعض الفروع مؤقتا وتعقيمها، وكذلك إعطاء إجازة للموظفين المخالطين للحالة المصابة 14 يوما للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك وبنك مصر، إنَّ الكمامة ستكون مسؤولية العميل والبنك ليس مطالب بتوفيرها له.

وأضاف أنَّ أي عميل غير ملتزم بارتداء الكمامة لن يدخل الفرع نهائيًا طبقًا للتعليمات المتفق عليها في البنوك، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين وصحة العملاء من العدوى.