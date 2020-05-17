آسر ياسين ساخرا من "صورته زمان": شوجر التموين.. الواحد كان وسيم بشكل

أعاد الفنان أسر ياسين، نشر صورة له من خلال أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، والتي ترجع لسنوات ماضية، وكانت مصحوبة بتعليق "شوجر التموين"، في إشارة إلى الكلمة التي يرددها "عمر" في أحداث مسلسل 100 وش، للفنانة نيللي كريم، والتي تجسّد دور سكر، فيظهر طوال الحلقات مرددًا "باي شوجر"، "هاي شوجر".

وكتب ياسين، تعليقًا على الصورة التي أعاد نشرها ساخرًا: "أما الواحد كان وسيم بشكل.. شوجر القصب".

مسلسل 100 وش، يعرض حاليًا على قنوات الحياة، بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.