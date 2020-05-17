وزير العدل يوافق على إنشاء فرع للشهر العقاري بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية وكيل نقابة المهندسين العامه عن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل على عمل فرع خدمات مكتب التوثيق المميكن الشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، على أن تكون الخدمة المقدمة للتجار إصدار التوكيلات عام وخاص داخل الغرفة وإثبات التاريخ على العقود الشركات، والتصديق على التوقيعات للعقود الإيجار ـ الشركات.

وأضاف المهندس أحمد عثمان، أنه حصل أيضا على موافقة وزير العدل على عمل فرع للشهر العقاري في نقابة مهندسين الإسماعيلية، وذلك بحضور نقيب مهندسين الإسماعيلية المهندس أحمد المصري.

وأوضح أنه من المقرر، أن تحضر لجنة من الشهر العقاري يوم الأربعاء 20 مايو، لمعاينة مبنى الغرفة التجارية بالإسماعيلية ووضع الاشتراطات للمكتب وطريقة الخدمات والتسهيلات الكاملة للمكتب داخل الغرفة التجارية.

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المهندس أحمد عثمان