بأكثر من 3 آلاف طن مواد غذائية.. التضامن تعلن إطلاق أكبر قافلة إنسانية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اليوم يشهد إطلاق أكبر قافلة إنسانية محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، "لم نرى على مستوى العالم هدا الكرم والعطاء، ومصر سباقة ومتوحدة ومتفردة في عطاءها على مر التاريخ".

وأضافت خلال كلمتها، "نحن على وعد باستمرارنا في تلك المسيرة، وننتظر المزيد"، مقدمة الشكر للواء محمد أمين نصر، والعقيد تامر عبدالفتاح، كما قدمت تحية خاصة للمتطوعين الدين سهروا الليالي في توزيع المستلزمات، مؤكدة على أن جهدهم لم يظهر فقط الآن ولكن ظهر جهدهم في أزمة السيول.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.