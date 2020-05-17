تطهير مراكز وأحياء أسيوط للوقاية من فيروس كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تسخير إمكانيات المحافظة والمعدات اللازمة لشن حملات رش وتطهير الشوارع والميادين والمرافق والمنشآت العامة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتغطية كافة ربوع المحافظة.

وأوضح أن حملات الرش والتطهير مستمرة للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن تلك الحملات استهدفت تطهير المنشآت والمرافق الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية بحي غرب أسيوط ومراكز القوصية والبداري وساحل سليم، وذلك بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب، وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كإجراء احترازي للحد من انتشاره، وذلك ضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة.