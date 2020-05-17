إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية في يوم واحد بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم إزالة 15 حالة تعد، اليوم، منها بناء بالمخالفة داخل الحيز العمراني، و14 حالة أخرى لتعديات على الأرض الزراعية بمساحة بلغت فدان واحد و9 قيراط، و19 سهما، وذلك بنطاق الوحدات المحلية لمراكز المطرية وميت غمر والمنصورة ونبروة.

وقال مختار، في تصريح صحفي، إن أجهزة المحافظة تواصل جهودها في إزالة التعديات على أراضي الدولة "زراعية - أملاك دولة ـ بناء مخالف بالحيز العمراني"، بنطاق المحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات.

وأضاف أنه استمرت أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وكافة مراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة في إزالة التعديات التي وقعت خاصة خلال فترة الحظر التي فرضتها الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو في شبر واحد من أراضي الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبه شخصيا لملف الإزلات للتعديات باعتبارها قضية قومية.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم، قد ارتفع ليصل إلى 378 حالة، وتم استعادة ما يزيد على 13 فدانا) أرض زراعية وما يقرب من 15 ألف متر مربع أرض أملاك دولة أو أرض تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.