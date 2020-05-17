الحلقة 23 من ونحب تاني ليه.. كريم السويفي يتهم غالية بالخيانة

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 23 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تقوم بدور"غالية".

ذهب مراد السويفي "كريم فهمي"، لمنزلها للاعتذار لها بعدما شاهدت صوره مع يسرا "تارا عماد"، وداليدا، أثناء احتفالهما بعيد ميلاده، واعترافت له بحقيقة تواجد زوجها السابق عبدالله الروبي "شريف منير"، في منزلها، عقب فقدانه الذاكرة بعد تعرضه لحادث سيارة.

واتهم مراد السويفي، غالية "ياسمين عبد العزيز" بالخيانة، وذلك بسبب إخفائها حقيقة طليقها وتواجده معها بمنزل واحد، وقال لها إنه يريد التفكير في زواجهما مرة أخرى.

حاول مراد، سرد ما حدث بينه وبين غالية، لصديقه عمر "إسلام جمال"، والذي قام بلومه على ردة فعله، ونصحه بضرورة مصالحة غالية، وبالفعل يحاول مراد، الاتصال بغالية، ولكنها رفضت الرد عليه.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، وسمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور، والتي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر، في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.