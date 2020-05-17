مطار برج العرب يستقبل 298 مصريا عائدين من جدة

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية تابعة للشركة الوطنية القابضه مصر للطيران طيران، قادمة من مطار جدة الدولي، وعلى متنها 298 مصريًا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت مصادر بمطار برج العرب الدولي، أنَّ رحلة مصر للطيران وصلت إلى المطار قادمة من جدة وعلى متنها 298 مصريًا كانوا عالقين هناك، وتمّ إنهاء إجراءات وصولهم، وأجرى أطباء الحجر الصحي فحوصات طبية لهم داخل صالة الوصول.

وبينت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّه تمّ نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يومًا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أنَّ مطار برج العرب سيستقل رحلة أخرى خلال دقائق قليله، قادمة من مطار جده الدولي وتقل على متنها 297 مصريا عائدين من المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.