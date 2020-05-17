بـ750 مليون جنيه.. إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بخليج السويس

استرد حي عتاقة بالتعاون مع مديرية الأمن، اليوم الأحد، أراض قيمتها 750 مليون جنيه بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس، بإشراف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس.

وقام وليد شوقي رئيس حي عتاقة وعاملين بالحي بتنفيذ قرار إزالة مباني كانت موجودة على الأراضي، وتم استرداد الأراضي ومساحتها 41 ألف متر.

وتواجدت قوت الشرطة لتأمين إزالة التعديات، بقيادة اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن واللواء حسن ترك نائب مدير الأمن.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن عمليات إزالة التعديات مستمرة داخل جميع أحياء المحافظة، ويوميا يتم إزالة إشغالات وتعديات.