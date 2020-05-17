"تعليم الإسماعيلية" تطلق مبادرة لتوزيع 166 كرتونة مواد غذائية

أطلقت اليوم مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية مبادرة لتوزيع 166 كرتونة مواد غذائية على عدد من المدارس في إدارة جنوب الإسماعيلية تحت عنوان مبادرة "الخير لمساعدة الغير".

وأعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، استمرار قوافل الخير لدعم المدارس في إطار ما تقوم به المديرية من مبادرات بمشاركة أطياف المجتمع المختلفة.

وأشار الدكتور خالد خلف إلى أنه قاما كل من إيمان أحمد مدير إدارة المشاركة المجتمعية وسعاد حسن رئيس قسم المشاركة بإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية بتوزيع عدد 166 كرتونة غذائية بمقر مدرسة الشاطئ الاعدادية بنات ضمن مبادرة "مبادرة الخير لمساعدة الغير" على عدد 7 مدارس وهي مدرسة محمد فريد الابتدائية ومدرسة العبورالاعدادية ومدرسة الصفا الإعدادية ومدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن تعليم أساسي ومدرسة الشهيد إسلام بدوي تعليم أساسي ومدرسة الشهيد ابراهيم ندا الابتدائية وقام باستلامها مدراء هذه المدارس منعا للتجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المديربة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد الدكتور خالد خلف قبيصي بالداعمين لهذه المبادرة والتقى تعكس روحا طيبا وسعيا للإنفاق في سبيل الله خاصة خلال شهر رمضان المعظم لافتا ان مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بدأت في تنفيذ مبادرة كبري تحت عنوان " كن إيجابيا" وهي التى ساهمت في بث روح التعاون والحث علي تقديم الدعم للأسر المحتاجة بالمدارس المختلفة.