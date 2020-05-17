آسر ياسين لـ رمضان: منتظر انتقام رضوان البرنس رغم عدم مشاهدتي للمسلسل

هنأ الفنان أسر ياسين، الفنان محمد رمضان، على نجاح مسلسل البرنس، الذي يعرض حاليًا على قنوات dmc.

وكتب ياسين، عبر حسابه على موقع تويتر، "أنا شخصياً مستني رضوان البرنس ينتقم من غير ما أشوف الحلقات ولا أتابع علشان لسة بصور بـ100 وش".

مسلسل البرنس يعرض على قناتي dmc وdmc دراما، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة "سينرجيي".

ويشارك الفنان آسر ياسين، في مسلسل بـ100 وش، الذي يعرض حاليًا على قنوات الحياة، بطولة نيللي كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.