تدشين مبادرة "مع بعض هنقدر" لرفع الوعي بالنظافة والتجميل بالمنيا

دشن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مبادرة "مع بعض هنقدر" والتي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة النظافة والعمل على تجميل الميادين والشوارع والأماكن العامة في جميع مراكز المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

قال المحافظ، إن الهدف من المبادرة، رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة، وإضافة لمسات جمالية لبث الروح الإيجابية لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل اليومي وفى الشوارع والأماكن العامة.

وأوضح المحافظ، أنه تم إطلاق المبادرة من شوارع مدينة المنيا، ثم تعمم على باقي المراكز والمدن تباعا، وتشمل المبادرة دهان أعمدة الإنارة والبلدورات وتنظيف الشوارع، وتهذيب وتقليم الأشجار، كما تقوم مديرية الصحة بوضع ملصقات وقائية في الشوارع والميادين عن الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، كما تقوم كلية الفنون الجميلة بالتنسيق مع إدارة تجميل المدن بإضافة لمسات جمالية بالشوارع والميادين، مشيراً إلى أن المبادرة ستعمل خلال ساعات حظر تنقل المواطنين لمنع التكدس.

وتابع نائب المحافظ، أعمال المبادرة في شوارع مدينة المنيا، وأعمال الرش والتعقيم والنظافة ودهان البلدورات بمنطقة جنوب المنيا، وميدان البوستة، ومنطقة الحبشى، وشارع الجزارين، وشارع سيدي حبيب، وميدان بالاس، وميدان المحطة، ومحطة السكة الحديد.

وأكد نائب المحافظ، على أهمية النظافة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدأ بعمال النظافة في القيام بدورهم حيث أنهم عامل أساسي في الحفاظ على منظومة البيئة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.