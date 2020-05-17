محافظ قنا يناقش إجراءات البدء في رصف منطقة بين المحطات بنجع حمادي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا مع مسؤولي الطرق والسكة الحديد لوضع عدد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تيسير إجراءات البدء في رصف منطقة بين المحطات بمدينة نجع حمادي، حضر الاجتماع المهندس محمد عبد نظير مدير مديرية الطرق والمهندس نادر فوزي مدير إدراة هندسة السكة الحديد بأسيوط، والمهندس يوسف حسن رئيس قسم محطات نجع حمادي، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الاه خبير رئيس مجلس مدينة نجع حمادي.

وجه الداودي، خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية والإسراع في اتخاذ إجراءات جادة لبدء في عمليات الرصف لإطفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة هائلة وملموسة، فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطرق، أن سيتم التنسيق مع هيئة السكة الحديد لنهو إجراءات التراخيص لبدء في رصف المنطقة والتي تصل مساحتها إلى حوالي 30 أف متر مسطح بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه وأنها سيتم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية القادمة.