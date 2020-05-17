مديرية "تعليم الإسماعيلية" تتجمل استعدادا للافتتاح الكبير بعد التجديدات

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية عملية التجميل التي يشهدها ديوان عام المديرية حيث شهد عدد من اللوحات الفنية التى من المقرر أن يتم الإستعانة بها في تزيين مداخل وطرقات المبنى إلى جانب الأدوار المختلفة والتى نفذها توجية التربية الفنية بقيادة الأستاذة صفاء بديع موجة عام التربية الفنية.

كان ديوان عام المديرية قد شهد عملية تطوير شاملة وتجديدات غير مسبوقة قام بها فرع هيئة الأبنية التعليمية شملت الحدائق والمدخل والأسوار والبوابات الخارجية إلي جانب الأدوار المختلفه داخل المبني وذلك فى إطار تجميل المبني والذي لم تمتد إلية يد التجديد والتطوير منذ افتتاحه في بداية التسعينيات.

وأشاد الدكتورخالد خلف قبيصي بالجهد المبذول من كل القائمين علي عملية التجديد وفي مقدمتهم فرع هيئة الأبنية برئاسة المهندس محمد عبدة وجميع العمال والمشرفين مؤكدا على أنه عمل كبير يعكس اهتمام المديرية بالواجهة الجمالية للمبنى.

واختتم قبيصى بأنه من المقرر أن يتم افتتاح المبني عقب الانتهاء من عملية من وضع اللمسات النهائية من اللوحات الفنية والجمالية لتزين المبني مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح المبني بعد التطوير عقب إجازة عيد الفطر المبارك.