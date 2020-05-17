بالتعاون مع "تحيا مصر".. انطلاق أكبر قافلة مساعدات للمتضررين من كورونا بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق قافلة مواد غذائية ومستلزمات طبية للقرى الأكثر احتياجاً في إطار المرحلة الثالثة لمبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وانطلاقاً من الدور المجتمعي البارز لصندوق تحيا مصر كمظلة للعمل المجتمعي بإسهاماته الفعالة خاصة في وقت الأزمات.

جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومحمد فراج مدير مكتب مصر الخير بأسيوط ، ومحمد سعد مدير جمعية الأورمان بأسيوط ، والدكتور أشرف حمدي مدير جمعية رسالة بأسيوط ، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال المحافظ إنه تم سيتم توزيع 82 ألف كرتونة مواد غذائية وملابس على الأسر بالقرى الأكثر احتياجا بقرى ونجوع المحافظة من خلال 7 جمعيات أهلية ومؤسسات المجتمع المدني (جمعية الأورمان وجمعية الزهروان ومؤسسة مصر الخير وجمعية رسالة وجمعية رعاية أطفال السجينات وجمعية البر والتقوى وبنك الطعام المصري) فضلاً عن بوابة تعقيم بمدخل ديوان عام المحافظة وذلك ضمن قافلة مساعدات أطلقها صندوق تحيا مصر لـ 300 قرية أولى بالرعاية في 16 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي داعياً مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون والمساعدة للأسر الاكثر احتياجاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الاحتياجات الأساسية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ الاجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" ترتكز على محوري عمل ؛ أولاً "دعم القطاع الطبي في مواجهة الفيروس" وثانياً "دعم الاسر الأولي بالرعاية والعمالة غير المنتظمة" وخصص لها صندوق تحيا مصر حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات) لإستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة ويهدف المحور الأول للمبادرة "حملة دعم القطاع الطبي" إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة لدعم القطاع الطبي والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل حتى نكون على استعداد لاستيعاب طوارىء المرحلة التي نمر بها حاليا ومنذ إطلاق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حرص الصندوق على المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وهيئة الشراء الموحد للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يُدبرها الصندوق سواء من خلال التبرعات المادية أو التبرعات العينية للمشاركين في المبادرة وتكللت تلك الجهود بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة و200 جهاز تنفس اصطناعي و100 ألف كمامة و15 ألف كمامة "n95" وعشرات الأطنان من المواد المطهرة أما المحور الثاني "حملة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة (قوافل الخير)" فيهدف إلى توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فضلاً عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر وذلك تنسيقاً مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وذلك من خلال إطلاق قوافل الخير.