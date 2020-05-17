"القاضي" يبحث مشاكل مشروعات إنتاج "اللمبات الليد وتصنيع الأعلاف" بالمنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، عددا من المشاريع بالمحافظة، وذلك لبحث تشغيلها ودفع العمل بها، وإزالة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات والعمل على حلها، للاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظة الاقتصادية.

تفقد المحافظ ووفد الهيئة، وحدتي إنتاج اللمبات الليد وتجميع ألواح الطاقة الشمسية لافتتاحهما قريبا، بمدرسة المنيا الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج بشرق النيل، ووحدة تصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية.

جاء ذلك بحضور، دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والعميد أيمن التلباني ممثل عن هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد هلال مستشار وزير التربية والتعليم بالوزارة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إيهاب طه ممثلا لجهاز الخدمة الوطنية، ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية الاستفادة من المشروعات الإنتاجية المتعثرة، وبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وشدد على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها.

كما أكد المحافظ، على وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير.