الهند تمدد إجراءات الإغلاق للمرة الثالثة

قررت الهند، اليوم، للمرة الثالثة، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو الجاري.

وبحسب وثيقة نشرتها وكالة "آسيا نيوز إنترناشونال" الهندية، صدرت عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات، فقد طلبت الأخيرة من حكومة الهند وحكومات الأقاليم استمرار العمل بتدابير الإغلاق المفروضة منذ 25 مارس حتى 31 مايو لاحتواء الوباء.

فيما نقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، عن مصادر رسمية أنه من المرجح السماح بتشغيل وسائل النقل العام وفتح المطاعم ومراكز التسوق وفق شروط محددة.

وتخفف الهند تدريجيا من تدابير الإغلاق العام الذي أعلنته في الخامس والعشرين من أمارس في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقبل أسابيع لمحلات البيع بالتجزئة بالعودة للعمل بنصف قوتها مع اتخاذ احتياطات عدم انتقال العدوى.