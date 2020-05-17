مجلس مدينة إسنا يقرر منع زيارة المقابر طوال أيام العيد جنوب الأقصر

ترأس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، اجتماع بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى وناقش سليمان عدة موضوعات خلال الاجتماع من أبرزها احتواء الآثار السلبية التي حدثت أمس، جراء الطقس المتقلب ورفع جميع الأشجار والنخيل المتساقط بالطرق.

وشدد سليمان، على ضرورة المتابعة المستمرة للشوارع والمرافق العامة وإزالة أي آثار سلبية ناجمة عن تداعيات الطقس وإعادة التيار الكهربي وشد الأسلاك والأعمدة المتضررة، مستعرضا ما أتلفته الرياح كسقوط أكثر من 180 شجرة من بينهم نخيل وعدد 100 فرع شجر أدوا إلى إتلاف 2500 م سلك كهربائي وسقوط 60 عامود إنارة في أماكن متفرقة.

وناقش سليمان الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجه فيروس كورونا وخاصة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ والشباب داخل المدينة وفي جميع القرى للتنبيه والتشديد على المواطنين بمنع زيارات المقابر طوال أيام العيد ومنع التجمعات على شاطئ النيل ومنع الذهاب للحدائق العامة أو المتنزهات والابتعاد تماما عن أي مخالطة أو ازدحام، وذلك درءاً لانتشار فيرس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.