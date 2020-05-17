نيابة أبنوب تقرر حبس قائد سيارة دهس 4 أطفال وإيداعه دار أحداث

قرر المستشار مدير نيابة أبنوب بمحافظة أسيوط، حبس الحدث "أحمد. ص. ع"، المتهم في واقعة دهس أطفال أبنوب، 4 أيام وإيداعة دار الأحداث وأخذ عينة دم لتحليلها لمعرفة إذا كان يتعاطى مخدرات من عدمه.

كان أدلى أهالي الأطفال الضحايا بأقوالهم أمام النيابة، وأكدوا أن من كان يقود السيارة هو "أحمد"، نجل الدكتور "ص. ع" صيدلي مشهور في أبنوب.

بينما اعترف الصيدلي بعد تسليم نفسه، أنه هو من كان يقود السيارة وكان بجواره نجله وذلك في محضر آخر.

وعبر الأهالي عن استيائهم بعد أن قام والد المتهم الرئيسي صابر عطية، صيدلي مشهور بأبنوب بتسليم نفسه على أنه قائد السيارة بينما من كان يقود السيارة نجله "أحمد"، وهو لا يحمل رخصة قيادة.

وذكر شاهد عيان لـ"الوطن"، أن السيارة كان بها 4 أشخاص بخلاف قائدها "نجل الصيدلي"، مضيفا أن الجميع فروا من السيارة لحظة إنشغال الأهالي بالأطفال الضحايا وتحركت السيارة من محل الحادث قبل معاينة النيابة، ما يجعل كاميرات المحلات التجارية هي الشاهد الأكثر صدقا.

وأوضح "نادي. أ"، من الأهالي وشاهد عيان للحادث، أن الأطفال كانت منتظرة والدهم يغلق المحل كي يعودوا للمنزل، لافتا إلى أن والدهم رآهم يقتلوا أمام ناظريه.

كان شيع أهالي مركز أبنوب في محافظة أسيوط، جثامين 4 أطفال بينهم شقيقين دهستهم سيارة ملاكي أثناء اصطدامها بعمود إنارة كانوا يقفوا بجواره بمدخل مدينة أبنوب أمام المعهد الديني.

وتعود الواقعة إلى مساء أمس، عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووقوع وفيات أطفال أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع حادث اصطدام السيارة رقم 127388 ملاكي أسيوط، بقيادة "صابر عطية محمد عمر" مقيم بمركز أبنوب بعمود إنارة، ومصرع 4 أطفال كانوا بجوار العمود وهم كلا من: "أسامة نصر فيصل 12 سنة ـ عبدالرحمن محمد فيصل 8 سنوات ـ كريم محمد فيصل 7 سنوات ـ محمد أحمد عبدالناصر 11 سنة"، بينما لاذ قائد السيارة بالفرار.