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الانتهاء من تطهير وتعقيم 15249 منشأة حيوية ضد كورونا بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
07:54 م | الأحد 17 مايو 2020
جانب من أعمال تطهير وتعقيم المنشأت بالأقصر

جانب من أعمال تطهير وتعقيم المنشأت بالأقصر

أعلنت هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن مديرية الطب البيطري بالأقصر انتهت حتى اليوم من أعمال رش وتطهير عدد 15249 من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين  والمبانى السكنية وغيرها وذلك بدءً من منتصف مارس الماضى وحتى تاريخه.

وأوضح الدكتور عاطف أحمد علي، مدير الطب البيطري أن الحملات تضمنت تعقيم جميع المصالح الحكومية  والمنشأت الحيوية والكنائس والأديرة والجوامع و المدارس و الأسواق والشوارع الرئيسية والجانبية بالإضافة إلى عدد من المنازل والتى شملت المنازل التى تم رصد بها حالات أصابة والمنازل الخالية من الإصابات.