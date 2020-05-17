"الغرف التجارية" تتوقع استقرار الأسعار حتى أيام العيد

توقعت الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي استقرار أسعار جميع السلع والمنتجات في الأسواق حتى أيام عيد الفطر المبارك، نتيجة توافر السلع بمختلف أنواعها، بينما تراجعت أسعار الخضر والفاكهة والأسماك بقيمة تراوحت بين 20% و30% بسبب وفرة المعروض.

وقال "العربي" لـ"الوطن"، إن مرصد الأسعار أكد استقرار الأسعار في الأسواق في الربع الأخير من شهر رمضان، نتيجة توافر السلع في مختلف القطاعات، متوقعاً مواصلة استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقا لتقارير الشعب النوعية.

وأكد حرص الغرفة على رصد حالة السوق يوميا وتكثيف المتابعة خلال المواسم التي يتزايد عليها الطلب من المواطنين، عبر الشعب النوعية المنتسبة لها، للوقوف على آخر المستجدات وإعلانها "أولًا بأول".

وطمأن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين على توافر السلع الاستراتيجية بالسوق، واستقرار أسعارها مع قرب دخول عيد الفطر المبارك.