لبنان: إعادة فتح البلاد مع اعتماد العزل الصحي للمناطق والأحياء

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن لبنان نجح في البقاء في مرحلة الاحتواء، لافتاً إلى أن الهدف هو البقاء في هذه المرحلة في حين انتقلت العديد من البلدان إلى مرحلة الاستيعاب بسبب عدم تمكنهم من السيطرة على وباء كوفيد 19.

وأعلن دياب "فتح البلد مرة أخرى جزئيا استنادا إلى الخطة المرحلية غدا على أن نلجأ إلى سياسة العزل الصحي والأحياء التي تسجل فيها إصابات عالية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ولفت دياب إلى أنه "يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعلى جميع اللبنانيين التعامل مع الأمر بعناية شديدة وأن يكون شركاء في تحمل المسؤولية".

وأشار أنه "بعد تقييم المرحلة الثانية من إعادة المغتربين انطلقت المرحلة الثالثة بإجراءات جديدة، ونحن في مرحلة خطرة وحساسة جدا لأن الأزمة ستمتد لفترة طويلة والموجة الثانية قد تكون أسوأ".

وتابع "لا نزال قلقين من ارتفاع عدد الإصابات لعدة أسباب، أبرزها الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم الأمر الذي أدى إلى التراخي في تطبيق الإجراءات المطلوبة بينما المطلوب الاستمرار في توخي الحذر".