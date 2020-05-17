وصول 6000 كرتونة غذائية من "تحيا مصر" لتوزيعها على أسر 4 قرى بالأقصر

استقبل محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من صندوق “تحيا مصر” في المرحلة الثالثة من مبادرة “نتشارك..هنعدى الأزمة”، والمخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك بحضور محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر.

ومن جانبه ، أوضح نائب محافظ الأقصر، أن المبادرة تأتى فى اطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لمجابهة أزمة فيروس كورونا.

كما أشار عبد الرحمن هارون منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة الأقصر، إلى أن المبادرة تضم 16 محافظة بينهم محافظة الأقصر، حيث تم وصول 6000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 4 من القرى الأكثر احتياجاً وهى قرى الواسطى ، وكومير، والنجوع قبلي بمركز إسنا، وقرية قبلي قامولا بمركز القرنة.

وأضاف “هارون” أن المبادرة شملت إهداء بوابة تعقيم لديوان محافظة الأقصر، حيث يتم تطهير وتعقيم الأشخاص الذى يمرون من خلال البوابة، كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفى السياق نفسه، قال العميد إبراهيم كمال مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر، أن مبادرة “نتشارك.. هنعدى الأزمة”، تضمنت حصول جمعية الأورمان على 4000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والعمالة الغير منتظمة.