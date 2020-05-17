والدة ياسر تتفق مع سارة على رانيا في الحلقة 24 من مسلسل حب عمري

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حب عمري بخناقة زوجية بين وسيم (تامر فرج) وداليا (ديانا هشام)، بعدما اكتشفت خيانته لها مع مريم (هاجر الشرنوبي) طليقته.

ملخص الحلقة 24 من مسلسل حب عمري

ويقع وسيم في حيرة بين مريم ووسيم، فكلتاهما حامل ، ولا يريد خسارة إحداهما على حساب الأخرى.

تجند سارة (سهر الصايغ) ماهر (حمادة بركات) عامل البوفيه من أجل تقصي أخبار رانيا (منة فضالي) وعيسى (هيثم شاكر) ومعرفة ما يقولونه طول الوقت وما يخططون له.

يلتقي وليد (شريف عمر) برانيا، ليوبخهها بخصوص قرارها تعيين عيسى في الشركة، وتواجهه بأنه يفعل كل ذلك من أجل الانتقام من عيسى الذي تركته من أجله ورفضت الارتباط به.

وترجع سارة في كلامها بخصوص بيع نصيبها في الشركة لرانيا، بعدما اكتشفت وجود عيسى في الشركة وحبه لرانيا.

ويصارح عيسى رانيا بحبه لها وأنها التعويض الذي ينتظره بعد كل الظلم الذي تعرض له وبيع سارة لحبه مقابل النقود.

وتتفق والدة ياسر (عبير منير) مع سارة من أجل إبعاد عيسى عن رانيا والإيقاع بينهم، فمن ناحية تبعد ابنتها عن الشخص الذي تكرهه وتعتقد أنه قتل ابنها (محمد عادل)، ومن ناحية أخرى تستعيد سارة حب حياتها مرة أخرى.

تطلب داليا من وسيم الطلاق لأنه لا تستطيع تحمل خيانته بعد آلان، وخاصة أنه فضل طليقته عليها.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.