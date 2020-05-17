علماء "لعلهم يفقهون" يشرحون معنى القواعد من النساء وحكم الحجاب لهن

قال الشيخ خالد الجندي، إنه يقابل سيدات كبيرات بالسن ومتبرجات ويضعن "المكياج" وغيرها من الزينة، ويبررن ذلك بأنهن من القواعد من النساء.

ومزح "الجندي" قائلًا: "أنا أول مرة أشوف قواعد متحركة.. اسمها قواعد يعني لا تتحرك، بمعني أن السيدة القاعد هي سيدة لا تستطيع الحركة، وأن تكون قد تخطت سن النكاح وينبغي انطباق الشرطين".

وشدد "الجندي" على أنه في حال انطباق الشرطين السابقين يصبح الحجاب غير إلزامي لهن، ولكن الله قال "وإن يستعففن خيرًا لهن"، موضحًا أنه رغم التصريح لهن لكن الله عز وجل يقول أن العفة خير لهن، وهنا الله عز وجل وصف الحجاب بالعفة.

فيما قال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "DMC"، أنه في اللغة العربية "القواعد" جمع "قاعد" وليست "قاعدة"، والقاعد هو الذي قعد عن دوره في الحياة، وتطلق على الذكر والأنثى.