العثور على جثة لشاب مقتولا بآلة حادة بالمنيا

عثر الأهالى على جثة لشاب مقتولا بآلة حادة، وملقاه بالزراعات، بإحدى قري مركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا العميد ياسر عبد الفتاح بالعثور على جثة شاب مقتولا وملقاه فى الزراعات.

بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس المباحث، أفادت التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى "م .ص" 23 عاما، من إحدى قرى مركز المنيا وبه طعنة فى العنق، وأنه كان مع شقيقه فى الحقل وتركه وعاد إلى المنزل وعندما عاد أليه وجده جثه هامده، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.