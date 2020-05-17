الحلقة 24 من "سلطانة المعز".. غادة عبد الرازق تنصب أول فخ لعصابة نعيم

شهدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل سلطانة المعز، الذي تلعب بطولته غادة عبدالرازق، بمشاركة عدد من النجوم، إثارة كبيرة، بعد قيام سلطانة بنصب أول فخ لعصابة نعيم (محمود عبدالمغني).

ملخص الحلقة 24 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت الأحداث برفض والدة خزاعة (محمد لطفي)، تنفيذ أوامر شقيقة نعيم بضرب سلطانة، بل قامت بالدفاع عنها وضرب ابنها، لتتوعد بعدها سلطانة نعيم أمام الجميع، وتؤكد أنها لن تتركه حتى تسترجع حقوقها .

كما واصل نعيم الحفر أسفل بيوت حارة المعز، للبحث عن الأثار بمساعدة سعد الخياط وابنه، حيث قاموا بجلب "دي جي" لتشغيله حتى لا يصل صوت الحفر للخارج.

وعلى الجانب الأخر، وجدت "ضي" ابنة سلطانة الهاربة مع جو، منزل أخر عند صديقتها للبقاء به بعد اكتشاف أمرهما في المنزل السابق من البواب، الذى أخذ أموال منهما نظير سكوته.

وفي نهاية الحلقة، قامت سلطانة بنصب أول فخ لعصابة نعيم، حيث وضعت جهاز "gps" داخل عربة صديقة شريف لتتبع حركاته، بالإضافة لجهاز تسجيل.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.