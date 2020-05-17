علي ربيع يقطع علاقته بمصطفى خاطر في الحلقة 24 من عمر ودياب

تبدأ الحلقة الـ24 من مسلسل عمر ودياب بنهال عنبر والتي تؤدي دور والدة مصطفى خاطر والفنان محمد محمود الذي يؤدي دور خال علي ربيع.

أما بالنسبة لمشروع عربة الكبدة فتأتي سيدة تفتتح مشروعا مشابها إلى جانبهم فتسحب كل الزبائن ويجلسون دون عمل مما يدفع على ربيع للشجار مع مصطفى خاطر على الفلوس تصل إلى المقاطعة بينهم.

ويحزن مصطفى خاطر بسبب مقاطعة صديقه له لكن نهال عنبر تعرض عليه العمل مع زوج اخته الذي يعمل في تركيب التكييفات وهي المهنة التي يرفضها في بداية الامر ثم يعمل معه ليفشل بها وفي وقت تركيب التكييف يتركه فيقع من البلكونة ليصاب باضرار بالغة.

ويلجأ محمد محمود وعلي ربيع لحيلة لقطع رزق عربة المجاروة فيلجأ علي ربيع لشقيق خطيبته ليأكل من العربة ثم يصرخ انه اصيب بالتسمم، لكن يعجبه الأكل ويأكل الكثير ثم يضغطون عليه للصراخ وبالفعل يهرب الزبائن لكن صاحب العربة تكتشف وتطردهم.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.