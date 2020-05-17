بسبب المخزون.. استقرار في أسعار السلع الاستراتيجية والمنتجات

قال أيمن السباعي، نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك ثبات واستقرار في كل الأسعار السلع الاستراتيجية والمنتجات بسبب المخزون وعزوف المواطنين عن الشراء.

ولفت السباعي إلى أن البنوك قامت بعمل تسهيلات للعملية الاستيرادية فضلاً عن استقرار الدولار، حيث سجلت الحركة الشرائية في الأسواق المحلية خلال هذه الأيام هدوءا نسبيا بالمقارنة بأوائل شهر رمضان، الذي شهدت فيه العديد من السلع والمنتجات ارتفاعا في القوة الشرائية خاصة الأساسية، لافتا إلى أن الأسعار مستقرة خلال أيام العيد.