إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

أصيب أربعة أشخاص بطلق ناري، مساء اليوم، في مشاجرة بحي العرب بين آخرين بالأسلحة النارية على إثر خلافات سابقة بينهم.

وأسفر الحادث عن إصابة "أسامة. ج.ع"، 20 سنة، مقيم بكفر الشيخ، يعمل حلاق، مصاب بطلق ناري أسفل الفخذ الأيسر، وأعلى الركبة دخول و خروج، ومسعد.ذ.ع، ٥١ سنة، مقيم بالزهور بمساكن عمر بن عبدالعزيز، عامل بالأزهر، مصاب بطلق ناري أعلي الفخذ الأيمن، و"عبد الله. س.ع"، ٢٢ سنة يعمل حلاق، ومقيم بشارع نبيل منصور، مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام بورسعيد لتلقى العلاج بينما نقل إلى مستشفى أل سليمان "محمد. س.ع" ٢٩ سنة مصاب بطلق ناري بالبطن، وجار عمل الإسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

كان محيط شارع محمد على وكسرى قد شهد مشاجرة بالأسلحة النارية وقت الإفطار بين مجموعة من أطراف المشاجرة.

وعلى الفور توجه اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية إلى مكان المشاجرة وأمر مدير الأمن بسرعة القبض على أطراف المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.