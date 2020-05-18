حظك اليوم الإثنين 18-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يميل دائما إلى الحيادية، ولا يفضل استخدام إسلوب التطرف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة وكن مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.