حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تمتلك أنثى برج الميزان عددا من الصفات الجيدة التي تجعلها مميزة عن الآخريات، وتتمتع بقدر كبير من الجاذبية، ولديها قدرا كبيرا من الذكاء وقدرة كبيرة على التعامل مع الآخرين بسهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يدفعك نحو الاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.