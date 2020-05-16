حظك اليوم السبت 16-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الميزان بأنه يمتلك قلباً دافئاً وحنوناً، كما أنّه يتمتع بمزاجه الثابت والمتوازن، فهو هادئ جداً نادراً ما يتمّ إغضابه أو استفزازه، كما يتمتع ببراعته بكسب الأشخاص فهو يعلم كيف يقوم بالتعامل مع الناس من حوله وكيفية إرضائهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يلقي على عاتقك اليوم مسؤوليات وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يساعدك على مواجهة أي أزمات والتغلب عليها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.