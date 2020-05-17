عاجل.. الحكومة: الميكروباصات ليست من وسائل النقل المحظورة في العيد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنه سيجري إيقاف القطارات والمترو خلال فترة إجازة عيد الفطر والتي ستبلغ 5 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"،: "الميكروباصات ليست ضمن وسائل النقل التي سيشملها التوقف والحظر".

وأكد سعد أن الأماكن التي تبيع المواد الغذائية من قرارات الإغلاق مثل السوبر ماركت والهايبر ماركت مستثناة من قرارات الإغلاق خلال فترة العيد.

وأضاف أن الصيدليات أيضًا مستثناة من قرارات الإغلاق خلال فترة غلق المحال في العيد.