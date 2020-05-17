الوزراء: منع أتوبيسات الرحلات من المرور بين المحافظات والسماح بالملاكي

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الشواطئ العامة والخاصة سيتم إغلاقها في فترة عيد الفطر المبارك منعًا للتجمعات.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أنه سيتم استثناء شواطئ الفنادق التي حصلت على توفيق أوضاع للعمل بالإجراءات الاحترازية وسمحت لها الحكومة باستئناف أعمالها بعد اتباعها للشروط الصارمة التي وضعتها الحكومة.

وأوضح سعد أنه سيكون هناك معايير خاصة لاستخدام الشواطئ من قبل النزلاء في الفنادق والتزامهم بالمعايير التي أقرتها وزارة السياحة.

وأشار سعد إلى أن الشواطئ الخاصة بالقرى السياحية سيتم إغلاقها أيضًا خلال فترة العيد، مضيفًا: "أي فندق يمتلك شاطئا ولم يدخل ضمن المجموعة التي طبقت الإجراءات الاحترازية لن يكون مسموحا له باستخدام الشاطئ".

وأوضح سعد أن الطرق بين المحافظات ستكون مغلقة بالنسبة لأتوبيسات الرحلات وأنه لن يكون مسموحا بسير أتوبيسات الرحلات مثلما حدث في شم النسيم وأيضًا ستكون مغلقة لوسائل النقل الجماعي للدولة.

وأكد سعد أن السيارات الخاصة سيُسمح لها بالمرور عبر كل طرق الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء.