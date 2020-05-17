الوزراء يرد على دعوات الحظر الشامل في العيد: مكاسب محتملة وخسائر مؤكدة

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مطالبات البعض بالحظر الشامل خلال أيام عيد الفطر وأنها ستكون مثمرة في تقليل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الناس اللي بتقول أنهم أسبوعين ميتين والإجازات فيهم كتير ده أكيد بينظر لقطاع واحد فقط، وهو القطاع الحكومي اللي بيشتغل من الأحد إلى الخميس بينما الجمعة والسبت إجازة، ولكن القطاع الخاص وهو النسبة الأكبر من هذا الاقتصاد يعمل طيلة أيام الأسبوع، وعليه فالنظرة الضيقة واختزال الأمر في أن الخمس أيام عمل للحكومة هم من الممكن أن تغير الأمر تعد نظرة قاصرة، وآسف أني بقول كدا وإغلاق القطاع الخاص استنزاف كبير جداً لهذا الاقتصاد".

وأضاف سعد أن مشكلة الحظر الشامل، أن مكاسبه محتملة بينما خسائره مؤكدة لا لبس فيها، موضحا أن الأقتصاد المصري ينزف بالفعل بسبب أزمة جائحة كورونا، والحكومة تعمل جاهدة لعودة الأمور إلى نصابها، متابعا: "كل دول العالم تأثرت بكورونا".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد ضمانة مؤكدة تقول أن الحظر الشامل سيترتب عليه تراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ولفت سعد إلى أن الدول التي أغلقت إغلاقا كاملا وصل البعض منها لصفر إصابات ولكن لا توجد أي ضمانات لعدم عودة الإصابات.