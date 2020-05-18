حظك اليوم الاثنين 18-5-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

من صفات أنثى برج الجدي حبها للوصول إلى مراتب عالية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.