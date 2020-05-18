القصة الكاملة للاعتداء على حارس "تضامن مطروح" بالسلاح الأبيض

لم يكن الاعتداء الأول منه على أفراد الأمن بمديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، تردده عدة مرات دفعه للسب والقذف لفرد الأمن المتواجد على بوابة التضامن الرئيسية، ولكن هذه المرة كانت مختلفة إذ أشهر السلاح الأبيض وضرب به فرد الأمن محاولا الهرب.

البداية كانت الساعة الثانية ظهرا بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، وسقوط فرد الأمن غارقا فى دمائه، وكشف سيف حمدى سليمان فرد الأمن المعتدى عليه، أنه يعمل أمن في شركة للخدمات الأمنية مسؤولة عن تأمين مديرية التضامن الاجتماعي، وفوجئ بالاعتداء من شخص يدعى محمد سعيد مقيم فى عزبة السلام بسلاح أبيض فى جسده، بعد منعه من الدخول إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لوجود تعليمات بعدم التعامل مع الجمهور نتيجة فيروس كورونا.

وأضاف أن "هذا الشخص حضر وسأل عدة مرات من قبل عن طلب له تكافل وكرامة، وسألت له بالبطاقة، وأكدت له أنه لم يأتِ أى كروت له حتى الآن، وهذه المرة طلب الدخول فرفضت بسبب وقف التعامل مؤقتا مع الجمهور، فبدأ يسب فى وجود ضابط الأمن المشرف على تأمين المديرية، وفجأه أخرج سلاح أبيض (قطر) وضربني في يدى فجرحني 8 غرز، وضربني مرة أخرى بالقطر جرح 15 غرزة بإجمالى 23 غرزة فى الأيدى، وفر هاربا وضبطه أصحاب المحلات المواجهة للتضامن الاجتماعى، وشاهده أصحاب المحلات المواجهة لتضامن مطروح وتمكنوا من ضبطه، ونقل فرد الأمن لمستشفى مطروح العام، وحرر محضرا فى نقطة المستشفى وحمل رقم، 8727 جنح مطروح، وتسلمت الشرطة الجانى".