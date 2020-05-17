القصة الكاملة لهروب عجوز مصابة بكورونا من مستشفى العزل الصحي بالمنوفية

ظلت لمدة 24 ساعة تنتظر نتيجة تحليل الإصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى حميات شبين الكوم بقرية ميت خلف، وبعد أن اقتربت الساعة وظهرت نتيجة التحاليل حتى بدا عليها التوتر والقلق وحاولت الخروج من المستشفى والهروب إلى منزلها.

الحاجة زينب سيدة مسنة تبلغ من العمر 76 عاما، وتقيم بقرية كفور الرمل التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا فقررت التوجه إلى مستشفى حميات شبين الكوم لإجراء التحاليل لمعرفة هل هي مصابة أم لا.

بعد العرض على الأطباء قرروا إجراء مسحة للحاجة زينب للكشف عن إصابتها بالفيروس، ومع قرب ظهور نتيجة التحاليل حتى ظهر عليها التوتر والقلق والخوف، ومع إعلان النتيجة حتى بات الخوف والقلق منطقيا خاصة بعد معرفتها بأن فيروس كورونا قد أصابها.

مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أكدت هروب سيدة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى حميات شبين الكوم بعد معرفتها بإصابتها بالفيروس وتجهيزها لنقلها إلى مستشفى العزل الصحي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السيدة المسنة والتي يبلغ سنها 76 سنة، من أبناء قرية كفر الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مؤكدا أنها هربت من المستشفى بالأمس وتم تحرير محضر في قسم الشرطة لإعادتها.

الدكتور حسين محمد مدير مستشفى حميات شبين الكوم، قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن السيدة شعرت بخوف وتوتر بعد معرفتها بأنها مصابة بفيروس كورونا وقامت بالهروب من المستشفى، مؤكدا أن قوات الشرطة قامت بإحضارها من قريتها وجار نقلها للمستشفى مرة أخرى.

قوة من مديرية أمن المنوفية، تمكنت من الإمساك بالحاجة زينب داخل قريتها بمركز قويسنا وتمكنت من إعادتها مرة أخرى إلى مستشفى حميات شبين الكوم، بعد نقلها عن طريق إسعاف مجهز لتحويل الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى مستشفيات العزل الصحي.