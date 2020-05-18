حظك اليوم الإثنين 18-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحوت بالإبداع، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبؤ بها وتحليلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات وقد تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.