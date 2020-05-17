بينهم سيدة عمرها 95 عاما.. شفاء 13 مصابا بكورونا في أسوان

تماثل للشفاء من فيروس كورونا بأسوان 13 مصابأ، وتقرر خروجهم من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة ونزل الشباب الدولي بطريق السادات بمدينة أسوان من بينهم سيدة مسنة تبلغ من العمر 95 عاما.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هي " فاطمه .ا.ي، وأحمد.ف.م، أشرف .ا.س، وجمالات.ع.ح، وديعة.أ.ح، وزكية .أ.أ، ومحمد.م.ع، و محمود .م.م، وفاتن .ع، ودولت .أ، ورحاب.م، ودعاء.م.م.، وناصر .ع.ن ".

يذكر أن من بين الذين خرجوا اليوم بعد تماثلهم للشفاء، سيدة مسنة تدعى وديعة أندراوس، 95 سنة، وهي من مواليد 12 يناير 1925، ومقيمة بمنطقة الحصايا التابعة لقسم ثان أسوان، وحالتها الصحية جيدة بعد تعافيها وتحول نتائج تحاليلها مرتين من إيجابي إلى سلبي، ودخلت "وديعة" مستشفى العزل بالصداقة يوم 10 مايو الجاري، وعادت اليوم للمنزل، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي الذاتي للاطمئنان عليها .

وتم تجهيز مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.