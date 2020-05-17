طارق شوقي: يمكن للطلاب تأجيل دخولهم امتحان الثانوية للعام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الذين يخشون حضور امتحان الثانوية العامة أنَّ يتخذوا قرار تأجيل الامتحان للعام المقبل على أن يعامل الطالب على أنَّه أول محاولة.

وتابع: "كدة يعني فيه امتحان في 21 يونيه، نستطيع حضوره والدولة بتقدم كل إجراءات التعقيم لمن لا يزال غير مرتاح للفكرة يستطيع تأجيلها سنة والدخول السنة الجاية كأنها أول محاولة".

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.