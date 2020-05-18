في الحلقة 24 من "لعبة النسيان".. رقية تترك عملها من جديد

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 24 من مسلسل لعبة النسيان، بدأت بمواجهة رقية (دينا الشربيني) وطبيبتها المعالجة بهيرة (إنجي المقدم).

بدأ الشك يتسرب داخل قلب رقية من ناحية بهيرة، التي تحاول إخفاء تفاصيل ماضي رقية، مشكلة جديدة واجهت رقية، بعدما طلب منها نادر (علي قاسم) ترك عملها شركة الشيال، بسبب أن وجودها لا جدوى منه، لكن السبب الحقيقي هو غيرة زوجته منها.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.